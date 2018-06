Kunsthalle Emden zeigt Buchheims Expressionisten

Zwei kantige Persönlichkeiten und zwei passionierte Kunstsammler: Der Ostfriese Henri Nannen (1913-1996) und der Wahl-Bayer Lothar-Günther Buchheim (1918-2007) hatten einige Gemeinsamkeiten. Beide studierten Kunst und kauften frühzeitig Bilder bekannter Expressionisten.

Erst spät verwirklichten sie dagegen ihre Träume vom eigenen Museum. Während Nannen an der Nordsee die Emder Kunsthalle gründete, baute Buchheim sein „Museum der Phantasie“ am Starnberger See. Von dort sind jetzt erstmals viele Werke in die Emder Kunsthalle umgezogen. Sie zeigt vom 26. September bis zum 24. Januar die Ausstellung „Ein Fest fürs Auge - Buchheims Expressionisten“.

„Ein Gipfeltreffen der Kunst“, beschrieb Frank Schmidt, wissenschaftlicher Direktor der Emder Kunsthalle, die Zusammenführung der beiden Bestände. Für Direktor Daniel J. Schreiber vom Buchheim Museum ist die Ausstellung „mehr als die Summe zweier Teile“. Nannen und Buchheim hatten ihre Sammlungen seit den 50er Jahren zusammengetragen. Darunter sind Werke von Corinth, Beckmann, Feininger, Kirchner, Heckel, Pechstein, Schmidt-Rottluff, Nolde, Mueller, Jawlensky und Dix.

Die Biografien von Nannen und Buchheim hatten noch mehr Parallelen: Beide berichteten während des Zweiten Weltkriegs von der Front, Nannen bei der Luftwaffe und Buchheim bei der Marine. Nannen machte später als Gründer, Chefredakteur und Herausgeber des Magazins „Stern“ Karriere. Buchheim verarbeitete dagegen seine dramatischen Kriegserlebnisse auf einem U-Boot in dem Roman „Das Boot“. Die gleichnamige Kino-Produktion des Weltbestsellers wurde durch den Emder Regisseur Wolfgang Petersen zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme.

