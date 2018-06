Kunst am Holz: Werke von Feininger in Emden

Emden (dpa) - Mit ausgewählten Werken von Lyonel Feininger präsentiert die Emder Kunsthalle einen der bedeutendsten Holzschneider des 20. Jahrhunderts. Die neue Ausstellung „Lyonel Feininger. Holzschnitte eines Bauhaus-Künstlers“ stellt 60 Papierarbeiten elf Gemälden gegenüber.

Feininger (1871-1956) habe wie in einem großen Schaffensrausch innerhalb weniger Jahre die beeindruckende Zahl von 320 Holzschnitten geschaffen, sagte Kuratorin Katharina Henkel. In der hauseigenen Sammlung ist er mit dem Ölgemälde „Schwarze Welle“ und zwei Papierarbeiten vertreten.

Feiningers künstlerische Entwicklung im Holzschnitt von 1918 bis 1920 habe auch seine reife Malerei als Bauhaus-Künstler geprägt, sagte die Kuratorin. Die physisch anstrengende Technik habe sich Feininger als Autodidakt angeeignet. Dabei hätten ihn wohl die Künstlerfreunde Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel angeregt. Feininger spielte ein einmal gefundenes Motiv in allen künstlerischen Techniken durch.

Parallel zum Werk Feiningers stellt die Emder Kunsthalle in einer Studioausstellung Hanns Kunitzberger vor, einen in Berlin lebenden österreichischen Maler. Er führt die Betrachter in seinen meist großformatigen Bildern an Grenzen der Wahrnehmung und spielt mit Farben, Licht und Raum.

Emder Kunsthalle