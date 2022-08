Kulturelle Aneignung vorne und hinten

Bevor wir uns ein wenig mit Winnetou, dem berühmten Häuptling der Apatschen, beschäftigen, möchten wir die Verschisskiste auch für Hinz und Kunz öffnen. Unzählige Zeitgenossen (d/w/m) laben sich nämlich hierzulande an Pizza und Pasta, ohne auf die Idee zu kommen, dass dies eine kulturelle Aneignungssünde der Sonderklasse darstellt. Von den ganzen Döner- und Nasi-Goreng-Freaks und den Tapas-Fetischisten und den Caipirinha-Säufern wollen wir gar nicht reden: Schande über sie! Solcher Konsum ist selbstverständlich eine Unterart von Rassismus, wenn auch in sublimer Version. Schlimmer noch: Völlig kritiklos wird akzeptiert, dass Millionen von Kindern und Jugendlichen fremde Sprachen lernen müssen. Irgendwann existiert als Ergebnis das in Englisch, Französisch oder Chinesisch gestammelte Wort, und niemand kommt auf die Idee, dass sich hier ein Kulturraub ereignet hat.

Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat gebeichtet, er habe Jahrzehnte lang Latein unterrichtet, ohne sich viel dabei zu denken. Inzwischen sei ihm sein kulturräuberisches Tun aber klar geworden. Es sei umso verwerflicher gewesen, als sich Caesar, Tacitus & Co. ja nicht mehr wehren könnten.

Nun aber zu Winnetou und seinem Schöpfer Karl May: Ein ganz schlimmer Finger war diesbezüglich der Dramatiker Carl Zuckmayer („Des Teufels General“). Der hatte mit Haut und Haar und mit Begeisterung alles verschlungen, was Karl May je geschrieben hat. Zuckmayers 1926 geborene Tochter bekam deshalb den Namen Winnetou verpasst. Sie lebt heute noch in Wien. (vp)