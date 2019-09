Kult-Quark aus den 90ern feiert Comeback - doch „Frufoo“ enttäuscht viele Fans

Die Ankündigung des Comebacks des in den 90er-Jahren beliebten Kinderquarks "Frufoo" begeisterte unzählige User in den sozialen Netzwerken. Doch nachdem der Hersteller jetzt bekannt gegeben hat, wie und wann der Fruchtquark genau zurück in die Supermarktregale kommt, ist die Freude bei vielen in Enttäuschung umgeschlagen.

Via Facebook kündigte eine Kampagne des Herstellers die Rückkehr an: "Nach 15 Jahren in fernen Galaxien ist Frufoo zurück und hat sich weiterentwickelt. Denn in 15 Jahren hat sich eine Menge verändert. So auch die Bedürfnisse der Konsumenten und die Anforderungen an ein nachhaltiges Produkt."

Knackpunkt der Ankündigung sind die Details, die in dem Post genannt werden: Demnach wird in Zukunft auf ein Plastikspielzeug in der Mitte des Fruchtquarks verzichtet - und auch die frühere Form der Verpackung, die einem Ufo ähnelte, werde nicht aufgegriffen - stattdessen "unserer Umwelt zu Liebe im nachhaltigen Becher mit von Kindern für Kinder entwickelten Bastelvorlagen zum Ausschneiden, Basteln, Spielen und Sammeln", wie es weiter heißt.

In den 90er-Jahren war der Fruchtquark vor allem deshalb so populär, da sein außergewöhnliches Design und eine Sammelfigur in jedem Becher Kinder faszinierte. Mit dieser Tradition bricht der Hersteller jetzt.

Unter dem Post kommentierten viele User ihre Enttäuschung - so ist von "Euer Konzept ist leider misslungen" über "Das kann nur ein Flop werden, wir wollten Frufoo zurück wegen der Form und dem Spielzeug" bis hin zu "Das wird ne ganz böse Bruchlandung meine Lieben" die Bandbreite der Reaktionen ziemlich in eine Richtung gesteuert.

Die Fans von "Frufoo" müssen zudem einen weiteren Rückschlag hinnehmen, denn der Verkauf des Fruchtquarks ist zeitlich begrenzt. Darauf weist der Hersteller "Emmi" auf seiner offiziellen Webseite hin. Teilweise werde der Fruchtquark demnach als Aktionsartikel vertrieben, solange der Vorrat reicht.

Über viele Jahre hinweg war der Quark aus den Kühlregalen im Supermarkt verschwunden. Den Stein ins Rollen brachte unter anderem eine Initiative von Frufoo-Fans, die seit November 2011 in einer Petition die Rückkehr des Quarks forderten.

Vor wenigen Wochen kündigte Emmi an, dem Wunsch zu entsprechen und Frufoo neu auf den Markt bringen zu wollen. Zuvor hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte gegeben, die sich dann aber als Falschmeldung herausgestellt hatten.