„Ku'damm 56“: Reise in die 50er Jahre

Wie haben Frauen in den 50er Jahren gelebt? Das ZDF geht mit seinem Dreiteiler „Ku'damm 56“ auf eine Zeitreise in die Wirtschaftswunder-Ära - und lässt in Berlin die Oldtimer rollen.

In der Geschichte von Drehbuchautorin Annette Hess („Weissensee“) geht es um eine strenge Tanzschulen-Besitzerin und ihre drei Töchter. Zur Besetzung gehören Claudia Michelsen, Sonja Gerhardt, Maria Ehrich, Emilia Schüle. Regisseur Sven Bohse dreht mit 1400 Statisten. Einige davon waren am Freitag im 50er-Jahre-Look in den Kulissen von Charlottenburg unterwegs.

Nicht allein Kostüme und Ausstattung sind den Machern wichtig. Es soll ein Blick auf die Frauengeneration der Zeit werden. „Es geht um die Emanzipation, um die sexuelle Identität und auch um Weiblichkeit und Körperlichkeit in diesen speziellen 50er und 60er Jahren“, sagte Produzent Nico Hofmann (Ufa Fiction) am Rande der Dreharbeiten. Der Sendetermin ist im Frühjahr 2016 geplant.

Ufa Fiction zu Ku'damm 56