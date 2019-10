Vergangenes Wochenende war verkaufsoffener Sonntag in Ulm. Viel los also in der Stadt. Genau der richtige Zeitpunkt, um Menschen Dinge zu zeigen, die sie sonst so nicht zu Gesicht bekommen.

Das dachte sich wohl auch die Rettungshundestaffel der Ulmer Feuerwehr und zeigte in der Innenstadt mit ihren Vierbeinern, was die so drauf haben.

Einer Zuschauerin, die sich als „Tierliebhaberin“ bezeichnet, hat das, was sie dort zu Gesicht bekam, offenbar nicht so sehr gefallen.