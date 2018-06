Kronprinzessin Victoria wirbelt Protokoll durcheinander

Hamburg (dpa) - Die Ski-Verletzung von Schwedens Kronprinzessin Victoria (36) wirft bei ihrem Deutschlandbesuch mit Prinz Daniel (40) in der nächsten Woche hin und wieder das Protokoll durcheinander.

So muss im Hamburger Rathaus am Dienstag die Begrüßung der Prinzessin, die weiterhin eine Schiene am linken Bein trägt, geändert werden. Der Bürgermeister der Hansestadt empfängt seine Ehrengäste nach einer alten Tradition stets oben auf der Senatstreppe. Dort wartet am Dienstag auch Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) auf die Kronprinzessin - allerdings nimmt sie den Fahrstuhl, wie eine Sprecherin der schwedischen Botschaft sagte.

Während ihres zweitägigen Besuches, der Victoria und Daniel nach Hamburg, Düsseldorf und Essen führt, warten einige Treppen auf die 36-Jährige, wie die Sprecherin sagte. „Aber sie ist sehr tapfer“, sagte sie über Victoria, die das jüngst bei einer Preisverleihung bewies, als sie drei Stufen auf einem Bein springend bewältigte.

Bis Mittwoch dauert der Besuch des royalen Paares, das gemeinsam mit der schwedischen Außenhandelsministerin Ewa Björling und einer Wirtschaftsdelegation auf Stippvisite ist. Ihr bald zwei Jahre altes Töchterchen Estelle bringen sie allerdings nicht mit, wie es hieß.