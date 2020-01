Kronprinz Frederik will in Grönland mitlaufen

Dänemarks sportlicher Kronprinz Frederik will bei einer von ihm initiierten Laufveranstaltung auch in Grönland an den Start gehen. Vier Tage vor dem offiziellen Startschuss zum Royal Run in Sønderborg nahe der deutsch-dänischen Grenze wird der 51-Jährige am 28. Mai in der grönländischen Hauptstadt Nuuk die Zehn-Kilometer-Strecke laufen, wie das Königshaus am Mittwoch mitteilte.

2019 war Frederik für die Vorabläufe auf die Färöer-Inseln gereist, konnte dort aber wegen Rückenproblemen nicht mitlaufen. Grönland und die Färöer-Inseln sind beide weitgehend autonom, zählen aber zum dänischen Königreich.

Frederik hatte den Royal Run 2018 zu seinem 50. Geburtstag ins Leben gerufen. Der Lauf findet seitdem einmal im Jahr in verschiedenen dänischen Städten statt. Zehntausende Läufer - 2019 waren es mehr als 82 000 - gehen dabei für Strecken über eine Meile, fünf Kilometer und zehn Kilometer an den Start. In diesem Jahr sind nach Angaben der Veranstalter bislang knapp 68 000 Teilnehmer für die Läufe in Sønderborg, Kopenhagen, Aalborg, Odense und Bornholm angemeldet. In Nuuk haben bis zu 4000 Menschen die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kronprinzen zu laufen.

Mitteilung Royal Run

Mitteilung Königshaus