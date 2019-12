Krokodil verbeißt sich in Pflegerin und wird erschossen

Das Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten hat wahrlich viele verschiedene emotionale, aufregende und herzerwärmende Geschichten geschrieben. Gerade die Geburtshilfe, die nun zum 27. Dezember geschlossen wird, spielte in vielen Jahrzehnten immer eine wichtige Rolle. Eine der außergewöhnlichsten Geburten hat dabei erst in diesem Spätsommer stattgefunden. Denn am 1. September 2019 heiratete Florian Hainick seine hochschwangere 22-jährige Freundin Kristina im Bodnegger Rathaus.