Kritik an Einstufung von Autoimporten als US-Gefahr

Von Schwäbische Zeitung

Der Verkehrslandeplatz Konstanz bleibt bestehen – wenn auch in abgespeckter Form. Das hat der Petitionsausschuss des Landtags in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. In einer Petition hatten sich Bürger gegen Pläne der Stadt gewandt, die Start- und Landebahn in Gewerbefläche umzuwandeln. Flugpiste und Rollbahn sollen nun verschoben und die restliche Fläche zu einem Gewerbegebiet umgewidmet werden.