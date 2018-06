Kristen Stewart wagt den Weg zurück ins Rampenlicht

Berlin (dpa) - Schauspielerin Kristen Stewart ist erstmals nach der Trennung von ihrem Freund und „Twilight“-Partner Robert Pattinson wieder öffentlich aufgetreten.

Die 22-Jährige stellte am Donnerstagabend auf dem Filmfestival im kanadischen Toronto ihren neuen Film „On the road - Unterwegs“ vor, wie das US-Magazin „People“ berichtete. In der Verfilmung des Romanklassikers von Jack Kerouac, der am 4. Oktober ins Kino kommt, spielt sie an der Seite von Garrett Hedlund (28) .

„Ich liebe dieses Buch, seit ich 14 bin“, soll Stewart den Reportern zugerufen haben. In einem Kleid des libanesischen Designers Zuhair Murad posierte sie für Fotografen und gab Fans am Rande des roten Teppichs Autogramme. Die Beziehung zu Pattinson soll wegen eines Seitensprungs der Schauspielerin in die Brüche gegangen sein.

Bericht in „People“