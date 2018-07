„Krise und Experiment“ - Kleist-Doppelausstellung

Frankfurt (Oder)/Berlin (dpa) - Im aktuellen Kleist-Jahr widmet sich eine große Doppelausstellung dem Leben und Werk des Dichters. „Kleist: Krise und Experiment“, lautet der Titel der Schau in Frankfurt (Oder), wo Heinrich von Kleist 1777 geboren wurde, und in Berlin, wo er vor 200 Jahren 1811 starb.

Die Ausstellung im Berliner Ephraim-Palais wird an diesem Freitag (18.00) eröffnet, am Sonntag im Kleist-Museum in Frankfurt (11.00). Inszeniert werden laut Veranstalter Leben, Werk und Persönlichkeit des Autors von Werken wie „Der zerbrochene Krug“ - in aller Komplexität und Ambivalenz. Kleists Leben war von zahlreichen Krisen und Katastrophen geprägt, von seiner Zeit als sehr junger Soldat über den Untergang Preußens, seine instabilen Lebensverhältnisse bis hin zu seinem Suizid. Diese Unbilden beleuchtet die Berliner Schau in drei „Katastrophenräumen“.

In Frankfurt, wo Kleist in eine märkische Adelsfamilie geboren wurde, widmet sich die Schau den Identitäten des Dichters, zum Beispiel seiner symbiotischen Beziehung zu seiner Halbschwester Ulrike sowie seinen Netzwerken und seinem Verhältnis zum Thema Geld. Die Besucher erwarten bühnenbildartige Bauten, Bilder und Handschriften von Kleist und seinen Zeitgenossen. Sie dürfen sich zudem auf ein sogenanntes „Kleist-Phone“ freuen, das als akustischer Begleiter durch die Ausstellung führt.

Beide Teile der Schau sind an den jeweiligen Standorten bis zum 29. Januar 2012 geöffnet. Die Doppelausstellung ist einer der Höhepunkte im laufenden Festjahr zum des 200. Todestag von Kleist, zu dem weitere Ausstellungen, Theateraufführungen und Diskussionen geplant sind.

