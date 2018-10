Krimigenuss nicht nur für Whiskyfreunde

Abigail Logan tritt ein ungewöhnliches Erbe an. Ihr Onkel hat ihr nach seinem Tod eine kleine, aber feine Whiskybrennerei in Schottland vermacht. Doch irgendjemand scheint Abigail das Erbe nicht zu gönnen, denn sie erhält Drohbriefe. Die Destillerie wird zum Ziel von Sabotageakten. Als einer ihrer neuen Mitarbeiter tot in einem Gärbottich gefunden wird, klingeln bei der gelernten Journalistin Abigail alle Alarmglocken. Unterstützt von ihrem Freund Patrick, einem ausgewiesenen Whiskykenner, beginnt sie, den mysteriösen Geschehnissen auf den Grund zu gehen.

Man muss kein großer Freund des Whiskys sein, um Melinda Mullets „Whisky mit Mord“ zu mögen. Die Geschichte wird von recht eigenwilligen Leuten bevölkert, die für eine gehörige Prise Humor sorgen. Die Handlung wird spannend und in einer flüssigen Sprache serviert. Schottland ist jedoch weit mehr als Whisky, so lässt die Autorin sehr feinfühlig auch die schottische Seele in ihren Roman einfließen.

Melinda Mullet: Whisky mit Mord, Aufbau Verlag, Berlin, 384 Seiten, 9,99 Euro, ISBN 9-783-7466-3391- 6