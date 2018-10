Krimi aus Fernost: „Das Auge von Hongkong“

Eine ungewöhnliche, aber sehr gelungene Mischung aus Kriminalroman und Stadtgeschichte bietet „Das Auge von Hongkong“ von Chan Ho-kei. Im Mittelpunkt der sechs Erzählungen steht Inspektor Kwan Chun-dok, der in seiner Heimatstadt Polizeikarriere macht und dabei immer wieder spannende Fälle unterschiedlichster Art lösen muss.

Kwan ist das „Auge“ des Titels, denn er sieht alles, was sich in seiner Stadt ereignet. Ausgestattet mit der Fähigkeit, die Hinweise richtig zu interpretieren und auch die komplexesten Psychotricks seiner Gegenspieler zu durchschauen, wird Kwan zum idealen Polizisten. Er weiß scheinbar immer, was er unternehmen muss, um alles gut und sicher werden zu lassen. Als besonderes Stilmittel werden die Episoden chronologisch rückwärts erzählt.

Die erste spielt im Jahr 2013, die letzte 1967. So porträtiert das Buch nicht nur seine Hauptfigur, sondern erzählt auch zugleich die spannende Geschichte Hongkongs von der Zeit als Kronkolonie bis zur Wirtschaftsmetropole in der Volksrepublik China. Chan Ho-kei gelingt spannendes Buch, das einen Insider-Blick auf Hongkong ermöglicht und mit Kriminalgeschichten unterhält.

Chan Ho-kei: Das Auge von Hongkong. Atrium Verlag, Zürich, 572 S., 24 Euro, ISBN 978-3-85535-028-5