Kriegsrecht in der Ukraine läuft wie geplant aus

Von Sven Koukal

Zu einem Großeinsatz mit 75 Feuerwehrkräften ist es am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in Öpfingen gekommen: Im Wohnzimmer eines Hauses in der Oberdischinger Straße brach gegen 20.50 Uhr ein Feuer in der unteren Wohnung aus. „Als wir eingetroffen sind, haben die Flammen bereits durch die Fenster geschlagen“, berichtet Öpfingens Kommandant Stefan Munding. Die tatsächliche Ursache für den Wohnungsbrand ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt und geht von einem technischen Defekt aus.