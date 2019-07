Kremlchef Putin: Russische Marine soll stärker werden

Russland will seine Marine weiter modernisieren. 62 Prozent der Waffen und Ausrüstung seien bereits erneuert worden, sagte Kremlchef Wladimir Putin in St. Petersburg anlässlich des russischen Marine-Tages. Aufgabe sei es, die Stärke der russischen Marine auszubauen. Dies sei Voraussetzung, um die Sicherheit Russlands und seiner Menschen zu verbessern, sagte der Präsident der Agentur Tass zufolge. Der Feiertag wird traditionell im Juli in zahlreichen russischen Hafenstädten mit Paraden gefeiert.