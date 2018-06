Kreml rechnet weiterhin mit Ukraine-Krisentreffen in Minsk

Von Ignaz Stösser

Es gibt Leute, die haben ein ungutes Gefühl, wenn sie durch den frisch sanierten Tunnel auf der B32 bei Veringenstadt fahren. „Da gibt es überall Kameras“, klagt eine Frau aus Hettingen, die in Sigmaringen arbeitet und täglich mehrmals durch den Tunnel fahren muss.

Mindestens fünf Kameras hat sie ausgemacht: Drei an der Tunneldecke, eine am südlichen und eine am nördlichen Eingang zur Röhre. „Wozu sind die Kameras da?“, fragt die Frau, die nicht genannt werden will.