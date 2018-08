Kreml kritisiert neue US-Sanktionen im Fall Skripal

Von Franziska Dunz

Tuscaloosa ist das Zuhause von knapp 100 000 Einwohnern im westlichen Alabama in den USA. Es gibt ein Amphitheater, einen See, die Universität von Alabama – und ein Fertigungswerk von Daimler. Laut der Mercedes Benz-Homepage fertigen hier seit 1995 die 3700 Mitarbeiter SUV-Geländelimousinen für den amerikanischen Markt. Bis 2016 auch Dieselfahrzeuge. Doch damit ist erst mal Schluss: „Wie bereits kommuniziert lassen wir den Zertifizierungsprozess für Diesel-PKW in den USA derzeit ruhen“, so Daimler auf SZ-Anfrage.