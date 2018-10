Kreml: Gegenmaßnahmen nach Ausstieg aus INF-Vertrag möglich

Romantische Holzstege, Stockenten auf Tauchstation und kleine Jollen, die im flachen Gewässer vor sich hin dümpeln – so lieben die Einheimischen und Gäste ihren Bodensee. Wem gefällt das nicht? An einem lauen Herbsttag die Beine von der Mauer baumeln lassen und die Fähren dabei beobachten, wie sie Pendler und Touristen von Ufer zu Ufer bringen. Was wir Menschen als romantische Freizeitbeschäftigung verbuchen, kommt für das Leben unter Wasser beinahe einem Horrorszenario gleich.