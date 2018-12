Kreise: Keine Zusage Trumps zur Auslieferung Gülens

Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag lebensbedrohlich verletzt worden. Das hat die städtische Pressestelle mitgeteilt. Um kurz nach 16 Uhr sei das Auto, in dem Ewald als Beifahrer saß, auf der Bundesstraße B30 auf Höhe Achstetten in Richtung Ulm aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum, da es an dieser Stelle keine Leitplanke gab.