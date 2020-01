Kreise: Bayer könnte Glyphosat-Streit in den USA beilegen

Jetzt gibt es Klarheit: Bei Mechatronik-Spezialist Marquardt in Rietheim-Weilheim werden 200 Mitarbeiter bis Ende des Jahres ihren Arbeitsplatz verlieren. Darüber ist die Belegschaft am Dienstag informiert worden. Auch wenn der Stellenabbau geringer als befürchtet ausfällt, gibt es von der Gewerkschaft Kritik an der Vereinbarung.

Hinter jedem steckt ein Schicksal.

Antonio Piovano, Chef der Arbeitnehmervertretung

Eigentlich hatte die Firma Marquardt, die durch die Krise der Automobilbranche in ...