Kreative Auszeit im Klosterhotel zu gewinnen

Einen Aufenthalt im Drei-Sterne-Superior-Hotel mit einer kreativen Auszeit verknüpfen können die Gewinner unserer heutigen Sommerzeit-Verlosung. Zu gewinnen gibt es nämlich einen Tageskurs Kreativzeit für zwei Personen, den das Referat Bildung des Klosters Hegne bei Allensbach am Bodensee stiftet. Die Gewinner sind gleichzeitig zwei Nächte lang (inklusive Frühstück und Halbpension) Gäste des Hotels St. Elisabeth, das zum Kloster gehört.

Das Klosterareal von Hegne liegt am Untersee. Die Landschaft am unteren Fuß des Bodensees ist Inspiration in Reinform, Motive zum Beispiel für die Mal- oder Töpferkurse bieten sich hier in Fülle. Von der gegenüberliegenden Insel Reichenau vor Alpenpanorama, das sich bei Föhn in den Hintergrund drängt, bis zum Hegner Klosterareal selbst. Mit dem Hotel St. Elisabeth haben die Hegner Schwestern eine moderne Rückzugsstätte in der Tradition einer Klosterherberge gebaut. Die Gegend kann bequem per Fahrrad, bei Spaziergängen in den Wäldern des Bodanrücks oder bei Kanu-Ausfahrten erkundet werden. Um seine Kreativität ausleben zu können, werden das ganze Jahr über verschiedene Kurse angeboten. Weitere Informationen unter www.kloster-hegne.de