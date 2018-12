Krawalle bei „Gelbwesten“-Demos in Frankreich und Belgien

Bei Demonstrationen der „Gelbwesten“ ist es in Paris erneut zu Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. In Paris war ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften im Einsatz, um erneute gewalttätige Krawalle zu verhindern. Am Nachmittag spitzte sich die Lage jedoch zu. Wieder brannten Autos, Geschäfte wurden angegriffen, Demonstranten versuchten, Barrikaden zu errichten. Im ganzen Land habe es rund 700 Festnahmen gegeben, berichtete der Sender France Info. Auch in Belgien und den Niederlanden gingen Menschen in Warnwesten auf die Straße.