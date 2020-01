Kramp-Karrenbauer will Einsatz im Irak fortsetzen

Von Ariane Attrodt

Eine Neu-Ulmer Traditionsgaststätte hat vor Kurzem ihre Tore geschlossen – und das für immer: Das Restaurant „Grüner Baum“ mit Biergarten in der Friedenstraße hatte am 23. Dezember zum letzten Mal geöffnet. Das Gebäude, in dem auch Wohnungen untergebracht sind, soll in diesem Jahr abgerissen werden, an seiner Stelle ein Neubau entstehen. Bereits am Mittwoch begannen die Bauarbeiten im Biergarten, wo drei Kastanienbäume gerodet wurden.

Langjähriger Pächter der Gaststätte war Horst Maier, der den Betrieb seit Mai 2005 führte und ...