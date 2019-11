Kramp-Karrenbauer stellt Machtfrage - Parteitag stützt sie

Die Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ vergangenen Samstag über die stationären Blitzer in Ochsenhausen hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstag zu einer munteren Diskussion geführt. Franz Wohnhaas (Pro-Ox) hatte das Thema unter „Verschiedenes“ angesprochen.

Er forderte, dass die Blitzer-Einnahmen, die der Landkreis Biberach bekommt, wieder in der Gemeinde investiert werden. Zur Erinnerung: An beiden Messsäulen wurden in einem Jahr insgesamt mehr als 14 000 Fahrer geblitzt.