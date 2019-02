Kramp-Karrenbauer: Keine Grundrente ohne Bedürftigkeit

Ein spektakulärer Raubüberfall wie in einem Actionfilm hat sich am 15. April 2015 gegen 15.30 Uhr mitten in der Ravensburger Innenstadt abgespielt. Vier Männer stürmten ein Juweliergeschäft in der Bachstraße und raubten es innerhalb von 50 Sekunden aus. Während ein Täter die zwei Mitarbeiterinnen mit einer Waffe bedrohte, schlugen die anderen Vitrinen und Schaufenster ein und erbeuteten 21 Luxus-Uhren, hauptsächlich der Marke Rolex. Auf diese hatten sie es wohl gezielt abgesehen, weil sie besonders wertvoll sind.