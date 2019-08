Kramp-Karrenbauer fordert „nationalen Klimakonsens“

Im Reiseverkehr auf der B30 hat sich am Samstagnachmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Mann wurde bei dem Frontalcrash auf Höhe Oberessendorf getötet worden. Vier weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am Samstagmittag, kurz nach 14.30 Uhr, fuhr eine vierköpfige Familie auf der B30 aus Bad Waldsee kommend in Richtung Biberach. Unmittelbar nach Oberessendorf kam ihnen ein Auto mit Wohnwagen entgegen. Die Unfallstelle liegt aus Sicht des Unfallverursachers in einer langgezogenen Rechtskurve.