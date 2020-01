Kramp-Karrenbauer für Schutz bedrohter Politiker

Von Schwäbische Zeitung

Nicht ganz wie erwartet hat für einen 24-jährigen Mann aus einer Kreisgemeinde die Verabredung mit einer jungen Frau am Samstag gegen 20 Uhr in der Goethestraße an der Festhalle geendet. Nämlich im Krankenhaus.

Der Kontakt des jungen Mannes mit der ihm nicht bekannten Frau war laut Polizei über ein soziales Netzwerk entstanden. An der Festhalle wollte man sich im Hinblick auf eine in Aussicht stehende Beziehung kennenlernen.

Junge Frau kommt in Begleitung Nachdem sich der 24-Jährige eingefunden hatte, erschien dort zwar ...