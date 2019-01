Krach um Miss Schweiz - Krone aberkannt

In einem Sammelbecken am Laubbach bei Ostrach haben zwei Mitarbeiter einer Baumpflege-Firma erneut einen im Eis eingefrorenen Fuchs entdeckt. Bereits im Winter 2017 hatte ein Fuchs, der in der Donau eingefroren war, weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Förster hatte den Fuchs damals mit einer Motorsäge aus der Eisdecke der Donau gesägt und als Mahnmal am Flussufer aufgestellt.

Den aktuellen Fuchs entdeckten Ferdinand Neumann und Gregor Saile am Mittwoch im Laubbach bei Ostrach.