Kosten für Regierungsterminal am BER könnten weiter steigen

Die Geburtshilfe in Aalen hat derzeit alle Hände voll zu tun. Sechs Zwillingspärchen erblickten dort in den vergangenen drei Tagen das Licht der Welt. Das man auch für diese Thematik in der Aalener Frauenklinik ausgesprochen gut aufgehoben ist, hat sich weit über die Kreisgrenze hinaus herumgesprochen.

Angereist waren die Eltern von weit her, teils aus Feuchtwangen, Dürrwangen und Dinkelsbühl. Chefarzt Karsten Gnauert ist mit dieser Entwicklung hoch zufrieden: „Ich sehe uns hier bestätigt, Eltern auch in dieser spannenden Situation ...