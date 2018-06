Konstanzer Konstante in Gefahr

Rock am See auf der Kippe: Sollte das Traditionsfestival wegfallen, wäre das ein großer Verlust für die Region. Seit Mitte der 1980er-Jahre war das Festival in Konstanz eine Konstante, die über die Jahre Hunderttausende Fans an den Bodensee gebracht hat. The Cure, Leonard Cohen, Rammstein – sie alle standen im Bodenseestadion auf der Bühne. Doch solch große Nummern sind nicht mehr dabei.

Die Zeiten sind für Konzertveranstalter nicht einfacher geworden. Der Festivalmarkt ist hart umkämpft, Top-Künstler wie die Red Hot Chili Peppers verlangen immer höhere Gagen, die Ticketpreise steigen, neue Veranstalter mischen den Markt auf, bereits etablierte Macher müssen ihnen die Stirn bieten.

Zuletzt litt das Festival unter Besucherschwund, nicht nur, weil es ein Überangebot an Auftritten gibt, sondern auch, weil man für den Eintrittspreis des Tagesfestivals woanders drei Tage Musik geboten bekommt. Insofern nur logisch, dass Rock am See auf dem Prüfstand ist. Trotzdem: Es wäre schade drum.