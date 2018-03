Konkurrenz für Nahles: Lange bewirbt sich um SPD-Vorsitz

Andrea Nahles soll im April SPD-Chefin werden - doch sie hat Konkurrenz: Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange wird heute ihre Bewerbung in der Berliner Parteizentrale einreichen. Die 41-Jährige will auf dem SPD-Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden gegen Bundestags-Fraktionschefin Nahles antreten. Sie stellt sich am frühen Nachmittag im Willy-Brandt-Haus der Öffentlichkeit vor und startet damit eine Deutschlandtour. Nach dem Rücktritt von Martin Schulz als Parteichef hatten Präsidium und Parteivorstand sich für Nahles als Nachfolgerin ausgesprochen.