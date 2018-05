Kongo bestätigt 21 Ebola-Fälle

Wer Bergatreutes Bürgermeister Helmfried Schäfer auf die Themen Internet und Telekom anspricht, der erntet ein müdes Lächeln. Denn wenn er berichtet, was in Bergatreute passiert ist, dann glaubt man, er erzählt einen schlechten Witz: Zuerst will die Telekom kein Breitband auf dem Land ausbauen, weil es viel Geld kostet. Dann kümmert sich die Gemeinde selbst darum, steckt Steuergeld in den Ausbau, lässt über den Zweckverband Glasfaser verlegen – und plötzlich reißt die Telekom die Straßen wieder auf und baut ebenso ihr Breitbandnetz aus.