Kompakt: Paare werden mit diesem Einkaufs-Wagen glücklich

Der erste Eindruck ist positiv: Wenn man den Wagen startet, traut man seinen Ohren zunächst nicht. Läuft der Motor nun schon oder nicht? Wer sonst einen rumpeligen Audi Baujahr 1996 fährt, reibt sich erst mal verwundert die Ohren. Dann kommen auch gleich die Augen an die Reihe: Die Kilometeranzeige ist auf die Mittelkonsole aufgepflanzt und kommt als Tiefendisplay daher. Die digital angezeigten Zahlen liegen hinter einem Glasschirm und wirken wie weit entfernt. Das soll dem Fahrer mehr Komfort bescheren, weil sich die Augen nicht von Fern- auf Nahsicht fokussieren müssen. Anfangs ist das etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach ein paar Kilometern vermisst man den gewohnten Tacho nicht mehr. Unterhalb dieses Displays sitzen die Lüftungsschlitze der Klimaanlage und das Autoradio mit CD-Spieler – beides gehört serienmäßig zur Ausstattung.

Nette Details: Lautstärke und Senderwechsel kann man mit dem Schalter am Lenkrad bequem regeln, mittels einer 3,5-Millimeter-Buchse kann man auch einen MP3-Player anschließen. So spart man sich von der Sonne verformte CDs – obwohl es genügend Ablagen auch dafür gäbe. Überhaupt meint der Charade es gut mit Stauraum. Fahrer und Beifahrer haben an jeder Ecke kleine Fächer parat, um Sonnenbrille, Handy oder Zigarettenschachtel zu verstauen. Den Coffee to go kann man in einem der vielen Becherhalter verstauen.

Gemessen an den überschaubaren Maßen des 3,79 Meter langen Autos gibt es im Inneren viel Raum. Wobei man sich den Charade nicht als das ideale Urlaubsgefährt für die Familie vorstellen sollte. Der Kofferraum bietet jedoch genügend Platz für mindestens zwei Getränkekisten, für größere Transporte kann man die Rücksitze umlegen.

Klarer Fall: Für Paare könnte der Charade der ideale Stadtflitzer sein, mit dem man unkompliziert seine Einkäufe erledigen kann. Und selbst wenn es sich nicht um eine Luxuslimousine handelt: Auch längere Strecken machen mit dem Charade richtig Spaß, für den Wochenend-Ausflug mit leichtem Gepäck passt das allemal. Das liegt daran, dass die 99 PS kräftig Schub bringen, die Schaltung sich butterleicht bedienen lässt und man vor allem beim Einparken die Kompaktheit des Wagens zu schätzen lernt.

Mit dem Charade hat man einen nicht eben spektakulären, aber soliden und wendigen Fünftürer, der allerdings auch seinen Preis hat. Die Basisversion kostet 13990 Euro, darin sind aber neben der bereits erwähnten Klimaanlage und dem Autoradio auch mittlerweile obligatorische Features wie elektrische Fensterheber, verstellbarer Fahrersitz und vieles andere. Für die Sicherheit sind unter anderem eine elektronische Stabilitätskontrolle, ABS und Airbags an Bord.

Die Scharade ist eigentlich ein Silbenrätsel, bei dem man per Pantomime erraten muss, welches Wort gesucht wird. Aber warum nennt man ein Auto so? Vielleicht soll der Daihatsu-Besitzer anhand weniger Gesten erraten, welches Auto quasi der Zwillingsbruder seines Gefährts ist. Denn beim Daihatsu Charade handelt es sich im Grunde um einen verkappten Toyota Yaris. Optisch zeigt sich das an der Frontpartie und der stromlinienförmigen Karosserie, und es sind im Grunde nur kleine Äußerlichkeiten wie das Daihatsu-Emblem, die den Unterschied ausmachen.

Das neue Modell des japanischen Automobilbauers ist quasi das letzte Lebenszeichen, denn der Konzern zieht sich Ende 2013 aus dem europäischen Markt zurück. Technologiestandards, Nachwehen der Krise, Wechselkursschwankungen – für Daihatsu ist der Markt nicht mehr rentabel. Doch Kunden, die bereits einen Daihatsu haben, können aufatmen: Ersatzteile und Reparatur sind kein Thema, auch nach 2013 soll man seinen Wagen in die Werkstatt bringen können.