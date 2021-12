Kommunen und Ökodörfer: Der alte Traum vom alternativen Leben

Gerade mal 32 Minuten sind es mit der Tram ab Kassel-Bebelplatz bis in eine andere Welt. Eine Welt, die, so formulierten es ihre Vordenker in einem Grundsatzpapier, dem kapitalistischen „Zwang des Wachstums ohne Rücksicht auf die Natur“ entsagt. Eine Welt ohne „privaten Besitz an den Produktionsmitteln“.

Die Geburtsstunde dieser Parallelwelt war bereits 1986, in Kaufungen, einst Dorf, inzwischen Vorstädtchen im Kasseler Speckgürtel. Heute ist die „Kommune Niederkaufungen“ nicht nur Deutschlands älteste politische Kommune und eine der bekanntesten ökosozialen Gemeinschaften, sondern auch eine der größten mit aktuell fast 60 Erwachsenen sowie 20 Kindern und Jugendlichen. Ein Dutzend WGs. Verteilt auf vier Häuser.

Astrid Lydia ist seit 23 Jahren Kommunardin und würde ihre Gemeinschaft eher nicht als Parallelwelt bezeichnen. „Wir wollen keine abgeschottete Insel sein“, sagt sie während eines Spaziergangs über das 10 000 Quadratmeter große Gemeinschaftsgehöft. „Wir haben ja direkte Nachbarschaft im Dorf und mit allen Kontakt.“ Auch gehen viele in Niederkaufungen, wie in den meisten anderen ökosozialen Gemeinschaften, ganz geregelten Berufen nach. Völlig normal, bisweilen sogar ein bisschen bieder. Nur etwas anders eben. Dazu gehört, dass sich alle duzen.

Das Ziel: ein ressourcenschonendes, enkeltaugliches Leben

Als Avantgarde indes würde Astrid sich vermutlich schon sehen, der Zeit, dem Zeitgeist voraus. Leben sie in der Kommune Niederkaufungen doch schon ziemlich lange ziemlich konsequent vor, was in der Mehrheitsgesellschaft erst seit Kurzem, immer wieder freitags, gefordert wird: ein ressourcenbewusstes, enkeltaugliches Leben. Sie setzen auf Selbstverpflegung, Bioland-Gemüseanbau, -Milch und -Fleisch. Fahren, sooft es geht, Fahrrad oder ÖPNV. Verzichten auf Flugreisen. Die Kommunenmitglieder teilen nicht nur Autos, E-Bikes und E-Transporter miteinander. „Hier, unser Wäschekeller“, sagt Astrid beim Rundgang über den Hof. Sie öffnet die Tür. Ganze drei Waschmaschinen. „Damit kommt ein 80-Personen-Haushalt aus.“ Auch die Kleidung selbst wird geteilt, erklärt Astrid. Geteiltes Zeug gleich weniger Erwerbsdruck. So rechnen sie hier. Und weniger Geldverdienenmüssen gleich mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Auch eine Art Luxus.

Nachdem die Vordenker der Niederkaufungen-Gemeinschaft 1983 ihr Grundsatzpapier verfasst hatten, machten sie sich damit auf die Suche nach Mitstreitern und einem Ort, um ihre Utopie des ökosozialen Kommunismus zu verwirklichen. Es war eine Zufallsbekanntschaft, die den Visionären den Hoferwerb in Kaufungen ermöglichte. Kurz vor Weihnachten ’86 zogen sie ein. Als die Kommunarden kamen, war das für Kaufungen ein Kulturschock. „Damals“, sagt Astrid, „war das hier noch dörflicher, konservativer. Das war schon heftig für die Dörfler, diese ganzen Hippies.“ Doch in den vergangenen 35 Jahren habe man sich angenähert. Von beiden Seiten.

Geld aus der Gemeinschaftskasse

Auch Astrid Lydias Lebenslauf hatte zunächst eine stramm konservative Richtung eingeschlagen: Rechtsanwaltsgehilfin. Ging nicht lang gut. „Ich hab im Büro gesessen, die Arbeit war staubtrocken, total langweilig. Ich dachte: Das kann ich jetzt nicht mein Leben lang so machen. Da bin ich ja lebendig begraben.“ Also: Reset. Sozialpädagogikstudium, politisches Engagement in linken Hochschulgruppen, Suche nach einer ökosozialen Gemeinschaft. Niederkaufungen passte, für beide Seiten: „Die Kita der Kommune hatte Interesse, dass ich da mitarbeite.“ Was Astrid damals auf ihrem Konto hatte, ging in den Besitz der Kommune über. Ihr Auto wurde Teil des gemeinschaftlichen Fuhrparks. „Und ich hab ein paar Bücher in unsere Bibliothek gestellt.“ Auch der Nettoverdienst aller Kommunardinnen und Kommunarden fließt in die Gemeinschaftskasse. Wer Geld braucht, nimmt es sich, die Kasse steht allen offen. Größere Beträge werden im Plenum diskutiert. Privateigentum hat in Niederkaufungen einen geringen Stellenwert, das schätzt Astrid sehr. Wobei es ja nicht so ist, als würde sie nichts besitzen. Mehrere Häuser, ein Biobauernhof, drei Waschmaschinen: Alles ihrs. Auch ihrs.

Auf einer Wiese hinterm Haupthaus der Kommune, neben dem Hühnerstall, haben sie einen Holzpfahl mit Wegweisern behängt, die in alle Himmelsrichtungen zeigen. Lossehof, Oberkaufungen, 3 km. Oder: Gastwerke, Escherode, 10 km. „Gemeinschaften, die sich hier außenrum gegründet haben“, erklärt Astrid. Nicht nur, dass in Niederkaufungen eine ökosoziale Utopie Wurzeln schlagen konnte; sie hat über die Jahre auch Ableger im Geiste bekommen. Seitdem die Kommune 1999 erstmals zum „Los geht’s!“-Treffen für Gemeinschaftsinteressierte lud, an dem Hunderte teilnahmen, ist in der Region Kassel ein kleines Cluster aus sechs Kommunen herangewachsen. Eine jede praktiziert, auf ihre Weise, gemeinsame Ökonomie, Entscheidungen fallen im Konsens.

Die Stadtkommune in der Villa Locomuna lockt

Die sechs haben sich zum „Interkomm“-Netzwerk zusammengeschlossen, treffen sich regelmäßig, teilen sich einen Kartoffelacker. Und sie bieten Seminare an, um ihrer Idee zu weiterem Wachstum zu verhelfen – mehr Kommunarden, mehr Kommunen! Gleich am ersten dieser Seminare, 2014, nahm Regine Beyß teil, die zu jener Zeit ihr Journalistikstudium abgeschlossen hatte. Am letzten Seminartag besuchten die Seminarteilnehmer die Villa Locomuna, eine Stadtkommune in Kassel mit 3000-Quadratmeter-Grundstück auf einer Anhöhe, direkt an einem Park. Famoser Fernblick, bis hinauf zur Herkulesstatue auf der Wilhelmshöhe. „Irgendwie“, sagt Regine, die heute in der Fünfer-WG ganz oben wohnt, „hat mich das voll angefixt.“ Am 1. Januar 2015 stieg sie fest ein. In der Villa Locomuna funktioniert das per Genossenschaftsbeitritt.

Solaranlage, Blockheizkraftwerk, energetische Sanierung, vegetarisches Gemeinschaftsessen: Das geht auch in einer Stadtkommune. Und wie in Niederkaufungen sorgt die gemeinsame Nutzung von Räumen, Werkzeugen, Geräten für einen kleinen ökologischen wie auch finanziellen Fußabdruck. Der Locomuna-Autofuhrpark besteht aus genau einem Pkw – für 15 Erwachsene und drei Kinder. „Das Zusammenleben in einer Gruppe führt dazu, dass einfach anders konsumiert wird“, sagt Regine. Wenn ihre Uhr kaputtgehe, dann kaufe sie keine neue. „Dann geb’ ich sie dem Ralf. Der kann so gut wie alles reparieren.“