Kommission: Behörden wissen noch zu wenig über Kindesmissbrauch

Die Gemeinde Immendingen ist um einen Gastronomiebetrieb reicher geworden: Das Restaurant „Wiesengrund“, die in exponierter Lage am Ortsrand von Zimmern gelegene Traditionsgaststätte mit bewegter Geschichte, hat seit Freitagnachmittag die Pforten wieder geöffnet. Das seit gut zwei Jahren im Besitz der Gemeinde befindliche Anwesen wurde an das Gastronomenpaar Alexandra und Kevin Kossel verpachtet, die das Gebäude nicht nur innen umgebaut und saniert, sondern auch die Außenanlage durch einen Biergarten ergänzt haben.