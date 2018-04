Kommissare ermitteln im „Lustigen Taschenbuch“

In Entenhausen sollen die Kommissare Ferdi und Fax ein Verbrechen aufklären - aber erst einmal gehen sie eine Currywurst essen. Fernsehzuschauer kennen das von den Kölner „Tatort“-Kommissaren Freddy Schenk und Max Ballauf.

Diese sind nicht das einzige Ermittlerpaar, das als Inspiration für die neue Ausgabe des „Lustigen Taschenbuchs“ diente. „Tatort Entenhausen“ erscheint am Dienstag (24. April). Angelehnt an die ARD-Krimis ermittelt Donald Duck an der Seite der bekanntesten Kommissare des Landes. Neben den Kölnern sind das unter anderem Viel und Hoerne aus Münster, Schimauski, Mick aus Hamburg sowie Hans und Ibo aus München.

„Wir bringen, anders als im TV, eine ganze Menge an Ordnungshütern zusammen“, sagte Chefredakteur Peter Höpfner. „Wobei die Ermittler in der Story natürlich nicht die Original-Fernsehkommissare sind, sondern sich in Aussehen und Auftreten lediglich liebevoll anlehnen.“