Kommentar: Kommen wir endlich zur Besinnung

Man wird es Ihnen in diesen Tagen sicherlich schon gewünscht haben, im Gespräch oder als Kartengruß: besinnliche Feiertage oder ein besinnliches Weihnachtsfest.

In normalen Zeiten mag das für viele wie eine erschöpfte Weihnachtsfloskel klingen. Aus dem hektischen Vollgas-Vormittag eines 24. Dezembers hinein in den entspannten Stillstand eines Heiligabends. Besinnlichkeit auf Knopfdruck, aus er Zeit gefallen wie Stopp & Play nach dem Vorspulen der Tonbandkassette zu „Stille Nacht“.

Nun aber sind die Zeiten nicht normal und Besinnlichkeit ist selbst für eine atemlose Burnout-Gesellschaft kein Anachronismus mehr. Besinnlichkeit – laut Definition ein Zustand geprägt „von einer ruhigen Stimmung, einer nachdenklichen Haltung, von innerer Einkehr“.

Der Duden bietet als Synonyme „Gelassenheit“ an, aber auch „Besonnenheit“, „Mäßigung“ und „Umsicht“.

Selten also war Besinnlichkeit so sinnvoll wie zu diesem Weihnachtsfest 2021. Wir sollten in uns wieder zur Ruhe kommen und aus dieser Ruhe heraus reflektieren, was war und was sein wird. Die Pandemie war – und sie wird auch noch sein. Sie kostet Kraft, Nerven und leider immer noch viel zu viele Menschenleben.

Wenn sich aber eine Mehrheit weiter für Besonnenheit entscheidet und Besinnlichkeit dazu führt, dass noch mehr Menschen zur Besinnung kommen, zudem Mäßigung die sprachliche Maßlosigkeit ersetzt, dann… ja dann dürfen wir uns alle eventuell auch bald wieder etwas mehr Gelassenheit erlauben.

Vorausgesetzt, die Umsicht führt auch zu Weitsicht und Vorsicht – denn Omikron ist kein hässliches Geschenk, das man nach Weihnachten einfach in etwas Hübsches umtauschen könnte.

Versuchen wir also, Besinnlichkeit nicht nur als Weihnachtsphrase zu verstehen. Besinnen wir uns bewusst. Eventuell lassen sich so auch ein paar der Gräben füllen, die sich in der Pandemie durch Freundeskreise und Familien ziehen.

Und wenn am Ende auch der Graben bleibt, so könnte es doch eine Brücke sein, die ihn überwindet.