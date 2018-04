Komikerin Ilka Bessin macht Urlaub in Mamas Garten

Die als „Cindy aus Marzahn“ bekannte Komikerin Ilka Bessin macht am liebsten Urlaub im Garten ihrer Mutter. „Da setze ich mich auf die Hollywoodschaukel, da wird gekniffelt, da wird auch mal ein Eierlikör aus dem Waffelbecher getrunken“, sagte die 46-Jährige in der Radio Bremen-Talkshow „3 nach 9“.

Obwohl sie eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter habe, habe sie diese in ihrer rebellischen Phase als Jugendliche im brandenburgischen Luckenwalde sehr enttäuscht. „Ich habe meiner Mutter zu DDR-Zeiten 100 Mark aus dem Portemonnaie geklaut und alle in die Eisdiele eingeladen.“ Außerdem sei sie einmal so betrunken gewesen, dass die Polizei sie nach Hause fahren musste.