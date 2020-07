Komiker Tracy Morgan lässt sich scheiden

Der amerikanische Komiker Tracy Morgan (51) und seine Frau Megan Wollover stehen vor dem Ehe-Aus. „Traurigerweise, nach fast fünf Jahren Ehe, reichen Megan und ich die Scheidung ein“, teilte Morgan durch seinen Sprecher dem „Hollywood Reporter“ und anderen US-Medien mit.

Das Paar hat eine siebenjährige Tochter. Morgan hat zudem drei erwachsene Söhne aus seiner ersten Ehe mit Sabina Morgan.

Morgan hatte Wollover 2015 geheiratet, ein gutes Jahr nach einem schweren Autounfall, als ein Lastwagen den Kleinbus des Schauspielers rammte. Dabei war ein Mensch ums Leben gekommen. Morgan musste am Bein operiert und wochenlang in Krankenhäusern und Rehazentren behandelt werden. Morgan dankte später seiner Frau und seiner Familie für deren Beistand in der langen Genesungszeit.

© dpa-infocom, dpa:200730-99-973548/2