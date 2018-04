Komiker Tracy Morgan küsst seinen neuen Hollywood-Stern

Die Ursache für den Amokalarm am Montagnachmittag an der Geschwister-Scholl-Schule des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KBZO) in Weingarten ist geklärt. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte, sei der Alarm versehentlich durch einen Telefonanruf ausgelöst worden.

Da dieser jedoch nur automatisierte Lautsprecherdurchsagen in den drei Schulgebäuden in Gang setzt und nicht automatisch die Polizei verständigt, hätten Lehrer, Schüler oder Pädagogen noch die 110 wählen müssen.