Kombinierer und Biathlon-Mix-Staffel mit Medaillenchancen

Das deutsche Team hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut gute Chancen, seine Medaillenbilanz auszubauen. Vor allem den Nordischen Kombinierern mit Olympiasieger Eric Frenzel an der Spitze ist ein Platz auf dem Podium nach dem Springen von der Großschanze und dem 10-Kilometer-Lauf zuzutrauen. Auch die Biathleten wollen mit der Mixed-Staffel in den Kampf um Edelmetall eingreifen. Bislang waren die deutschen Biathleten bei Olympia echte Medaillengaranten.