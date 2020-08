„Kokon“: Kleiner, feiner Film mit Jella Haase

Jella Haase: Wer könnte je den ziemlich kultigen Auftritt der heute 27-Jährigen vergessen im nicht minder kultigen „Fack ju Göhte“ von 2013? Nun ist sie zu sehen in „Kokon“ der Regisseurin und Drehbuchautorin Leonie Krippendorff.

Es ist ein Coming-of-Age- als auch ein Coming-out-Film. „Ich finde andere Mädchen manchmal so schön“, heißt es an einer Stelle des 94-Minüters aus dem Mund der 14-jährigen Nora (verkörpert von Lena Urzendowsky), die im Film nicht nur ihre erste Periode erlebt, sondern auch die ersten starken Gefühle fürs eigene Geschlecht. Und ja, sie ist auch verliebt - und zwar in die von Haase verkörperte Romy.

Kokon, Deutschland 2020, 94 Min., FSK ab 12, von Leonie Krippendorff, mit Lena Urzendowsky, Lena Klenke, Jella Haase

