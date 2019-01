Kohleländer bekommen mehr Geld vom Bund für Strukturwandel

Von Deutsche Presse-Agentur

Der am Montagmorgen von einer Lawine getroffene Wellness-Bereich eines Hotels im schwäbischen Balderschwang war bereits am Abend zuvor geschlossen worden. Die Behörden hätten vorausschauend Maßnahmen ergriffen, damit Menschen nicht geschädigt werden, sagte Bayerns Bauminister Hans Reichhart (CSU) nach einem Besuch in Balderschwang am Montagnachmittag. „Man hat ganz, ganz vorausschauend gehandelt“, betonte er.

„Wir haben eine herausfordernde Lage, aber die Lage ist im Griff.