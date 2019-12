Kohlekraftwerke: Ein zweites Leben für die Dreckschleudern

Auch wenn Kohlekraftwerke von Klimaaktivisten gern als „Dreckschleudern“ bezeichnet werden, wollen Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart und Köln diese Anlagen zu einem wichtigen Element der Wende zu einer nachhaltigen Energieversorgung machen: Windräder und Solarzellen liefern ja nur selten genauso viel Strom, wie gerade verbraucht wird. Also wollen André Thess vom DLR-Institut für Technische Thermodynamik in Stuttgart und seine Kollegen einen momentanen Überschuss an Strom als Wärme speichern, die anschließend wieder in Elektrizität verwandelt werden kann. Installieren aber wollen sie solche Wärmespeicher in ausgemusterten Kohlekraftwerken. So können die Betreiber zentrale Komponenten dieser Anlagen weiter nutzen und so viel Geld und Ressourcen sparen.

Damit lösen die DLR-Forscher elegant ein Dilemma, in dem die Energiewende beim Strom steckt: Der Stromkonsum richtet sich nicht danach, ob gerade die Sonne scheint oder der Wind weht. Zwar pumpt überschüssiger Strom schon längst in Speicherkraftwerken Wasser aus einem tief liegenden in einen höher liegenden Stausee. Braucht man dann Strom, schießt das Wasser wieder nach unten und treibt dort eine Turbine an, die den momentan fehlenden Strom ergänzt. Allerdings gibt es im Flachland kaum Möglichkeiten, solche Wasserspeicherkraftwerke zu bauen – und auch im Gebirge zerstören Stauseen die Natur.

Akkus wiederum wären zwar ein idealer Ersatz, sind aber sündhaft teuer. Stehen also die Windräder bei Flaute still oder liefern Solarzellen bei bedecktem Himmel wenig und nachts gar keinen Strom, springen derzeit Kraftwerke ein, die mit Erdgas oder Kohle befeuert werden und so große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid produzieren. Lösen wollen die DLR-Forscher dieses Dilemma, indem sie Kraftwerke so umbauen, dass sie ihre Energie nicht mehr beim Verbrennen von Kohle gewinnen, sondern aus Windkraft- und vor allem aus Solaranlagen beziehen.

Dreimal effizienter

Das klingt zwar zunächst einmal verblüffend, passt aber hervorragend zum Grundprinzip, nach dem moderne Stromkraftwerke funktionieren: Sie verdampfen Wasser, erhitzen diesen Wasserdampf weiter, der dann mit einem guten Teil der aufgenommenen Energie eine Turbine antreibt. Diese ist wiederum mit einem Generator gekoppelt, der schließlich elektrischen Strom erzeugt. Für diesen Prozess braucht man Wärme, die heutzutage beim Verbrennen von Kohle, Erdgas, Erdöl oder Biogas gewonnen, aber auch von einem Atomreaktor oder von einem Solarkraftwerk geliefert wird.

Diese Wärmequellen wollen die DLR-Forscher jetzt durch elektrischen Strom aus Solar-Anlagen oder Windrädern ersetzen, der gerade nicht gebraucht wird. Statt Kohlekraftwerke also im Rahmen der Energiewende stillzulegen, können sie in Wärmespeicherkraftwerke umgebaut werden, in denen ein großer Teil der vorhandenen Anlagen problemlos weiter genutzt werden kann: Von den Leitungen für den Wasserdampf über Turbinen und Generatoren, sowie Umspanner und die Anschlüsse an das Elektrizitätsnetz bis hin zu den Kühltürmen, in denen der Dampf wieder zu Wasser kondensiert, das danach erneut verdampft werden kann, bleibt alles erhalten. Ersetzt werden nur der Speicher für die Kohle und die Verbrennungsanlagen.

Stattdessen wollen die DLR-Forscher eine Wärmespeicher-Anlage einbauen, die mit Flüssigsalz arbeitet. Solche Anlagen sind bereits in den großen Solarkraftwerken in Südeuropa im Einsatz, weil sie Wärme dreimal effizienter als Wasser speichern. Momentan nicht benötigter Strom aus Solarzellen oder Windkraftanlagen heizt diese Salzschmelze ähnlich auf wie ein Tauchsieder eine Kanne Wasser. Allerdings hat bereits das „kalte“ Flüssigsalz Temperaturen von mehr als 200 Grad Celsius und wird auf über 400 Grad aufgeheizt. Diese heiße Schmelze wird dann in einem Tank aufbewahrt. Liefern die Solarzellen oder die Windräder später zu wenig oder in der Nacht gar keinen Strom, wird diese Salzschmelze in den Dampferzeuger gepumpt. Dort gibt sie einen großen Teil ihrer Energie an einen zweiten Kreislauf ab, in dem Wasser verdampft wird. Dieser Wasserdampf treibt dann genau wie im Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerk die Turbine und den Generator an und erzeugt so wieder Strom. Die abgekühlte Salzschmelze ist immer noch wärmer als 200 Grad und fließt in einen Vorratstank zurück, um von dort im nächsten Zyklus wiederverwendet zu werden.

Solche Salzspeicher bieten neben ihren hervorragenden Wärmespeicher-Eigenschaften weitere Vorteile: Salz gibt es auf der Erde reichlich und es kann in flüssiger Form ähnlich wie Wasser durch Leitungen gepumpt werden, steht aber anders als Wasser bei hohen Temperaturen nicht unter Druck. Das DLR hat daher bereits im September 2017 in Köln eine riesige Testanlage TESIS (Test Facility for Thermal Energy Storage in Molten Salt, Testanlage für Wärmeenergiespeicher in Flüssigsalz) eingeweiht, in der die Forscher verschiedene Salzmischungen testen und die Technologie weiter entwickeln. Und das nicht etwa im Labor-, sondern im Industriemaßstab und mit hundert Tonnen Flüssigsalz.

Überschaubare Kosten

Da solche Wärmespeicher nach dem gleichen Prinzip wie Kraftwerke funktionieren, die mit Kohle, Erdöl oder Erdgas befeuert werden, können sie diese problemlos ersetzen, ohne im laufenden Betrieb das Treibhausgas Kohlendioxid auszustoßen. Genau diese Eigenschaft aber braucht die Energiewende, um die typischen Schwankungen von Sonnen- und Windenergiestrom bei Bewölkung, Dunkelheit und Flauten auszugleichen. Dadurch können Fotovoltaikanlagen weiter ausgebaut werden, weil deren Stromüberschuss am Tag so für die Nacht gespeichert werden kann.

Und das zu überschaubaren Kosten: Nach Kalkulationen der DLR-Forscher produzieren solche Flüssigsalz-Wärmespeicher in ehemaligen Kohlekraftwerken eine Kilowattstunde Strom für etwa 14 Cent, während ein Erdgaskraftwerk in Zukunft dafür rund zwölf Cent veranschlagen dürfte. Nur entsteht beim Verbrennen von Erdgas das Klimagas Kohlendioxid.

Noch viel mehr Treibhausgase stoßen natürlich Braunkohlekraftwerke aus, die eine Kilowattstunde Strom allerdings für den Spottpreis von heute 3,5 Cent liefern. Damit ist auch klar, dass die Umstellung auf eine nachhaltige Stromerzeugung mit Flüssigsalz-Wärmespeichern nur funktioniert, wenn die Kohleverstromung wie in Deutschland geplant ausläuft oder eine Kohlendioxid-Steuer eingeführt wird. Was aber passiert, wenn es bei trübem Winterwetter tagelang nicht richtig hell wird, gleichzeitig kein Lüftchen weht und damit Solarzellen und Windkraftanlagen gleichermaßen längerfristig keinen Strom liefern?

Bei solchen Dunkelflauten wird das Flüssigsalz mit einer Zusatzheizung gewärmt, die mit Biogas, aus überschüssigen Solarstrom erzeugtem Synthesegas oder notfalls auch mit Erdgas befeuert wird.

Gemeinsam mit der Fachhochschule Aachen und dem Kraftwerksbetreiber RWE Power wollen die DLR-Forscher bereits im Jahr 2020 beginnen, ein Kraftwerk im Rheinischen Braunkohlerevier zunächst zu einem Hybrid-Kraftwerk umzubauen, das neben Erdgas zusätzlich erneuerbare Energie in einem Flüssigsalz-Wärmespeicher nutzt.

Dieser Speicher soll später weiter ausgebaut werden, bis er schließlich die fossile Befeuerung vollständig ersetzt – und damit die kohlendioxidfreie Zeit des umgebauten Kraftwerks einläutet, ohne dabei die notwendige Versorgungssicherheit zu gefährden.