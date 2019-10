Koch: Werde für „Wetten, dass..?“-Unfall noch beschimpft

Bevor die große Antiterror-Übung BWTEX (Baden-Württembergische Terrorismusabwehr Exercise) am Samstag stattfindet, haben die Einsatzkräfte bereits am Donnerstag ihre unterschiedlichen Fahrzeuge und Gerätschaften der Öffentlichkeit vorgestellt. Vor der Kaserne in Stetten am kalten Markt hatten Interessierte die Chance, von zahlreichen Experten Einzelheiten zu den Spezialfahrzeugen und Einsatzmitteln zu erfahren.

Anschlag auf Fußgängerzone wird simuliert Laut des baden-württembergischen Innenministeriums handelt es sich bei BWTEX um ...