Pfarrer Krzysztof Myjak für die neue polnische Gemeinde ist in Allmendingen angekommen. Er hat bereits sein Pfarrhaus in der Ehinger Straße gegenüber der Kirche Mariä Himmelfahrt bezogen. 3600 polnische Katholiken wird er in seiner neuen Gemeinde betreuen. Sie wurde geschaffen, um den polnischen Pfarrer Jan Krawiec zu entlasten, der sich bisher von Ravensburg aus um die polnischen Katholiken vom Bodensee bis nördlich von Ulm kümmerte. Krzysztof Myjak wird in Allmendingen, Biberach und Ulm Gottesdienste halten.