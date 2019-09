Koalitionsspitzen beraten Strategie für mehr Klimaschutz

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Mit einer Anzeige wegen illegaler Einfuhr von Hundewelpen und wegen des Verstoßes gegen das Tierseuchengesetz muss ein Hundehalter in Ilshofen rechnen.

Am Montag kurz vor 17 Uhr ist die Polizei darüber verständigt worden, dass in einer Garage in Ilshofen Hundejaulen zu hören sei. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf einen in der Garage fest eingebauten Hundezwinger, in dem sich aktuell zwei Zwergdackel aufhielten.

Ohne Mutter im völlig verdreckten Zwinger Nach Angaben des 40-jährigen Tierhalters stammen die Welpen ...