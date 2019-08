Koalition will Mietpreisbremse verlängern

Nena hat im Graf-Zeppelin-Haus ihr aktuelles Tourprogramm in abgespeckter Variante gespielt. „Nichts versäumt“ – so der Titel des Programms – hat die Fans im GZH gut unterhalten, mehr aber auch nicht. Nena, also Gabriele Susanne Kerner, war schon mal besser.

Mal abgesehen davon, dass dieses Konzert, wie auch das am Samstag, nicht gerade unter einem guten Stern stand, weil es ursprünglich Open-Air gespielt werden sollte, waren die Leute gut gelaunt, in Feierstimmung und wollten Nena hören und sehen.