Koalition verhandelt weiter über Grundrente

Die Nachricht, dass Spielzeug Wanner zum 30. November zumacht hat viele Bürger entsetzt. Die Schließung des inhabergeführten Traditionsgeschäfts war am Dienstag Gesprächsthema in der Innenstadt. Auch in den sozialen Medien wie Facebook brachten die User ihr Bedauern zum Ausdruck. Dass mit der Aufgabe des Ladens in der Reichsstädter Straße, in dem Generationen eingekauft haben, ein Stück Aalen bald der Vergangenheit angehört, finden auch viele Ur-Aalener schade.